Rita Ora sutra pjeva u Prištini, Srbi razočarani

Popularna britanska pjevačica Rita Ora, porijeklom sa Kosova, potvrdila je da će u nedjelju održati koncert u Prištini kao dio proslave desetogodišnjice jednostranog proglašenja nezavisnosti te srpske pokrajine.

Pjevačica je na svom Instagram profilu istakla da je specijalno za tu priliku dizajnirala logo za majice koje će se kupovati kao uspomena na proslavu.

Ova objava naišla je na veliko negodovanje srpske publike.

I am so excited to be joining all of you in Kosovo to celebrate the 10 year anniversary of Independence on Feb 17! To mark this occasion I have created this hoodie (https://t.co/1CywzLoYzx) so you can all have a memory of this night we will share together…See you soon. pic.twitter.com/TnmyKyPAgA