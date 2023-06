Riz Viterspun je najbogatija glumica na svijetu, pogledajte šta je sve stekla sama

Iako je na audiciju otišla za sporednu ulogu, dobila je glavnu i od tada njena karijera kreće uzlaznom putanjom.

Časopis "Forbes" objavio je listu najbogatijih žena u Americi, a Riz se našla na 59. mjestu, između Doli Parton i Barbare Strejsend.

Bogatstvo Viterspunove procjenjuje se na 440 miliona dolara, a osim od glume, ona zarađuje i od biznisa koji je pokrenula. Ovime je postala najbogatija samoostvarena glumica na svijetu.

Naime, 2016. godine je osnovala medijsku kuću "Hello Sunshine" koja je producirala popularna ostvarenja poput "Daisy and The Six", "Big Little Lies2, "Gone Girl" i drugih.

Nezadovoljna ulogama koje je dobijala, ona je sa producentkinjom Barbarom Papandreu pokrenula produkcijsku kuću "Pacific Standard" koja je sada partner sa "Hello Sunshine".

"Mislim da je to doslovno bio jedini studio koji je imao projekat za glavnu žensku ulogu stariju od 30 godina. Pomislila sam: 'Moram da počnem ozbiljno da radim'", rekla je ona u to vrijeme za "Variety".

Prije dvije godine Riz je firmu"„Hello Sunshine" prodala za čak 900 miliona dolara medijskoj kompaniji koju podržava Blackstone.

"Pokrenula sam ovu firmu kako bih promijenila način na koji se žene prikazuju u medijima. U posljednjih nekoliko godina gledali smo kako naša misija napreduje kroz knjige, TV, film i društvene platforme", izjavila je glumica tada.

Ipak, ona i dalje ima oko 18 odsto udjela u kompaniji, a pokrenula je i književni klub "Reese’s Book Club".

Pored zarada koje ima od ovih poslova, Riz je i jedna od najplaćenijih glumica. Kako "Forbes" navodi, ona je za glavnu ulogu i produkciju svake epizode "The Morning Show-a" dobila po 1,2 miliona dolara.

Prema sajtu "Celebrity Net Worth", ona je za svaki film koji je snimala između 2001. i 2012. godine dobijala minimalno 15 miliona dolara, te je njena ukupna zarada od filmova 250 miliona dolara.

Samo neki od filmova u kojima je Riz ostvarila zapažene uloge jesu: "Pravna plavuša 1 i 2", "Alabama, slatki dome", "Važno je zvati se Ernest", "Hod po ivici", "Baš kao u raju", "Četiri Božića", "Vruća potjera" i drugim, a priprema se i treći nastavak "Pravne plavuše", filma koji ju je i vinuo u zvijezde i koji bi mogao dodatno da je podigne na listi najbogatijih žena, prenosi Nova.rs.