Robi Rouz najopasnija osoba na internetu

Australijska glumica Robi Rouz, poznata po ulozi u seriji "Narandžasta je nova crna" (Orange Is The New Black) jedna je od najopasnijih osoba na internetu.

Poznata kompanija koja se bavi internet bezbjednošću - McAffe, i ove godine je na svom sajtu objavila listu "najopasnijih" slavnih osoba za pretraživanje na internetu, kako bi upozorila korisnike na stranice na kojima mogu da "pokupe" kompjuterski virus.

Prvo mjesto ove godine zauzela je glumica Rubi Rouz. Nju u stopu prati rijaliti zvijezda Kristin Kavalari, dok je na trećem mjestu glumica Marion Kotijar, a na četvrtom njena koleginica Linda Karter.

Glumice Rouz Berna i Debra Mesing našle su se na petom i šestom mjestu, dok se Kortni Kardašijan smjestila na sedmo.

Bivša supruga Džonija Depa, Amber Herd, osma je na listi najopasnijih osoba za pretraživanje, a iza nje su glumica Keli Ripa i jedini muškarac na listi Bred Vilijam Henk.

Geri Dejvis, zadužen za bezbjednost korisnika u McAffe-ju, je poručio korisnicima pretraživača da dobro razmisle prije nego što kliknu na neki link i da obrate pažnju na ažuriranje svih sigurnosnih postavki čim one postanu dostupne.

(NN/b92.net)