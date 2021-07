Robi Vilijams bogatstvo potrošio na automobile, a nema položen vozački

Robi Vilijams, nikada nije imao volju i želju da položi vožnju, ali je zbog ljubavi prema automobilima potrošio milione na skupocjene četvorotočkaše.

Gostujući u jednoj emisiji, Robi je otkrio da je u mlađim danima bio opčinjen automobilima Eltona Džona, pa je odlučio da i sam kupi automobile i napravi to isto, ali je i otkrio šta je na kraju uradio sa tim kolima:

"Bio sam kod Eltona Džona i oduševio se njegovom garažom. Bio sam mlad i to me je strašno impresioniralo. Isti dan sam naručio pet komada za sebe. Nakon nekoliko dana pitao sam se šta mi je to trebalo, pa sam ih ubrzo prodao", rekao je pjevač i izazvao oduševljenje publike, a potom je otkrio da ga vožnja nikada nije intresovala i da nema namjeru da polaže, sve dok ima ko da ga vozi.

(Večernje novosti)