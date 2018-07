Robi Vilijams ima Aspergerov sindrom?

Poznati pjevač Robi Vilijams vjeruje da pati od Aspergerovog sindroma, ili autizma, i kaže da osjeća da nešto nedostaje u njemu, dok se bori sa "nekom formom mentalne bolesti".

Pjevač je nedavno u javnosti progovorio o svojoj borbi sa depresijom, a za londonski Radio 2 rekao je da ima pomračenja u glavi i da misli da pati ili od autizma ili Aspergerovog sindroma.

"Ne znam u kom spektru se nalazim, ali definitivno sam u nekom. Svaki dan je drugačije, čak i ako radim iste stvari. Nekim danima jednostavno ne mogu da objasnim zašto ne mogu da ustanem iz kreveta", rekao je Vilijams.

Objasnio je, prenio je Dejli mejl, da je posljednjih godina počeo više da cijeni život, pogotovo otkad su supruga Ajda Fild i on dobili kćerkicu Teodoru (5) i sina Čarltona (3). U intervjuu je otkrio i da je opsednut guglanjem svog imena i traženju negativnih komentara o sebi.

"To je istovremeno prokletstvo i blagoslov, jer stalno čitam kako sam glup i ne znam da pjevam, ali to me i tjera dalje. Zbog toga sam danas čovjek kakav jesam", rekao je Robi.

I ranije je poznati pjevač govorio da o svojim problemima s mentalnim zdravljem, govoreći kako "u glavi ima bolest koja će ga ubiti". Rekao je i da je puno puta bio blizu smrti i uporedio je svoj život pun uspona i padova sa životom pokojnog Džordža Majkla.

(Super žena)