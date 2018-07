Robin Rajt: Kevin Spejsi mi nije bio prijatelj

Robin Rajt, zvijezda serije "Kuća od karata", odlučila je da progovori o svom odnosu sa kolegom Kevinom Spejsijem koji od nedavno više nije dio glumačke postave u popularnoj Netfliksovoj seriji.

Kao dio dugogodišnje ekipe koja glumi u seriji "Kuća od karata", glumica Robin Rajt gostovala je u emisiji Danas voditeljke Savane Gutri kako bi diskutovala o svom kolegi Kevinu Spejsiju, koji je otpušten iz Netflikosove serije nakon optužbi za seksualno nasilje.

Iako su mnogi pomislili da bi Robin mogla nešto da zna o Spejsijevom navodonom seksualnom zlostavljanju, napadu ili pokušaju da ima seks sa glumcem Entoni Repom, istina je drugačija. Rajtova je otkrila da Kevin i ona nisu bili prijatelji.

"Mi smo samo bili saradnici, van posla se nismo družili. Nisam ga poznavala kao čovjeka. Samo znam da je bio izvenradan zanatlija", istakla je emisiji.

Podsjećamo, Spejsija je optužio Dejvid Rep za seksualni napad kada je imao 14 godina, a odmah potom Kevin je izdao saoptešnje u kome je naveo da se ne sjeća tog incidenta. Takođe, on se izvinio za sva nedolična ponašanja koje je počinio u alkoholisanom stanju.

“Kevin and I knew each other between action and cut.”



