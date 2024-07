Rod Stjuart: "Dani su mi odbrojani"

Muzičar Rod Stjuart rekao je da ne dozvoljava strahu od smrti da mu uništi život dok je govorio o svom 80. rođendanu.

Međutim, rok legenda priznaje da su mu "dani odbrojani", ali je odlučan da živi preostale godine punim plućima, navodi Mirror.

Rod se u životu suočavao sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Još 2019. godine, zvijezda je govorila o borbi protiv raka prostate. Rodu je 2000. godine dijagnostikovan i rak štitne žlijezde kada morao je da se podvrgne operaciji.

Zvijezda sada kaže da se nada da će živjeti još 15 godina, ali je priznao da nema dovoljno izdržljivosti da održi korak sa rokenrol načinom života kao nekada.

On je za The Sun rekao: "Svjestan sam da su mi dani odbrojani, ali nemam strah. Svi moramo da pođemo u nekom trenutku, tako da smo svi u istom košu. Uživaću ovih posljednjih nekoliko godina koliko mogu, kažem nekoliko — vjerovatno još 15. Mogu to lako."

Potom je priznao: "Nisam kao što sam bio 70-ih i 80-ih i ne mogu da ostanem budan cijele noći, da se napijem i da poludim i da još uvijek imam glas. Danas moram da zaštitim svoj glas prije i poslije svakog nastupa."

Rod je takođe priznao da sada "više pazi na svoje zdravlje".

Rekao je: "Sada sam svjesniji svog zdravlja nego ranije. Pomalo sam hipohondar. Mislim da bi muškarci posebno trebalo da iskoriste svu divnu medicinsku nauku koja postoji. "

(b92)

