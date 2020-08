Rodila influenserka koja je tvrdila da je trudna sa desetogodišnjakom

Ruska influenserka Darija Sudnišnikova rodila je kćerku sa samo 13 godina. Ona je tvrdila da joj je dokete napravio dkečko Ivan (10), međutim, ispostavilo se da je istina potpuno drugačija.

Darija je otkrila da je zatrudnjela nakon što ju je silovao 16-godišnji dječak u rodnom gradu Železnogorsku, piše "Dejli mejl".

"To je to, rodila sam djevojčicu u 10 sati. Bilo je teško, reći ću vam sve kasnije, sada se odmaram - napisala je na društvenim mrežama", gdje je prati 350.000 ljudi.

Ona je pažnju javnosti skrenula kada je otkrila da je trudna i da joj je dijete napravio desetogodišnjak. Ivanu, koji sada ima 11 godina, nije bilo dozvoljeno da prisustvuje porođaju.

"On ne živi sa mnom, ponekad ostane preko noći. Sa 16 može da preuzme očinstvo, ali sve zavisi kako će se stvari odvijati između nas", objavila je Darija prije porođaja.

Policija istražuje slučaj i očekuje se da od novorođene djevojčice uzme uzorak DNK na testiranje.

(Novosti.rs)

