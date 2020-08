Rogoznica priznao prevaru: Žao mi je, popustio sam muškim hormonima

Glumica Doris Pinčić i pjevač Boris Rogoznica, koji imaju dvoje djece, razveli su se nedavno i izenadili javnost.

Boris je sada priznao da je tokom braka imao aferu sa kantautorkom Aleks Ognjenom (36), zbog čega je i došlo do razvoda.

"Moje povjerenje i prijateljstvo iskorišćeni su i zloupotrijebljeni na najgori mogući način. Žao mi je što sam u trenutku lične slabosti popustio 'muškim hormonima' i napravio veliku grešku koja će me pratiti cijeli život. Najviše mi je žao što sam time povrijedio svoju porodicu i prijatelje, moje najmilije. Nadam se da će smoći snage oprostiti mi jednog dana", izjavio je Boris za hrvatski "Story", nakon što su poruke koje je razmjenjivao s ovom plavušom dospjele u javnost.

Aleks Ognjena je poznata široj javnosti kao "zagrebačka domina", a bavi se i tetoviranjem.

Jednom je otkrila da su kroz njene "domino odaje" prošli direktori velikih korporacija, ali i političari, navodi 24sata.hr.

"Ima stvarno, znači, jakih imena i onda im je možda malo i potrebno da sa mnom dožive da su oni ti koji ne odlučuju o stvarima, jer inače imaju ogromne odgovornosti na svojim leđima pa im dobro dođe da se prepuste ovako nečemu, ko će za promjenu umjesto njih odlučivati o svemu", izjavila je.

Nakon što je Boris priznao da je tokom braka imao aferu, Doris se oglasila na Instagramu slikom iz studija HRT-a.

"Malo more, malo studio, to je ljeto. Dobro jutro, dobri ljudi, kako ste", napisala je uz sliku, a potom objavila i motivacionu poruku.

"Prestani čekati da budeš spremna. Ljudi s pola tvog talenta ostvaruju svoje snove dok ti čekaš pravi trenutak. Ti to možeš", napisala je.

Aleks Ognjena ispričala je i kako je počelo njeno "druženje" sa Borisom, objavio je 24sata.hr. Kako je rekla, upoznali su se na predavanju o muzičkoj industriji, autorskim pravima i srodnim temama.

"Na jednom takvom predavanju prije otprilike tri-četiri godine upoznala sam i Borisa Rogoznicu. Nisam isprva znala ko je on jer još tad nije imao toliko svirki koliko ih ima danas. Odmah me je pitao i za broj pa smo se počeli dopisivati. I brzo je zaiskrilo među nama", rekla je Aleks.

"Nedugo nakon što smo se upoznali počeli smo se i nalaziti. Nije nam baš bilo lako dogovarati zajedničke susrete, ali znali smo se uskladiti i naći kod njega u stanu. On je još tad živio s tadašnjom suprugom, no isprva je to od mene skrivao. Slučajno sam na jednom od naših druženja u njegovom mobilnom vidjela fotografije neke žene i pitala ga ko je ona. Tad mi je priznao da je oženjen", ispričala je Ognjena.

Razmjenjivali su vruće poruke, naveo je pomenuti portal, a afera je navodno trajala od 2016. do sredine jeseni 2019. godine.

Podsjetimo, Doris i Boris objavili su da se razvode sredinom juna. Imaju dvoje djece, sina Donata i kćerku Gitu, a glumica još od februara nije nosila burmu, što su primijetili njeni fanovi.

Vezu su započeli 2011. godine, a 2013. su se vjenčali u Zadru, odakle su oboje.

Živjeli su u Zagrebu, a prošle godine kupili su kuću u predgrađu Zagreba.