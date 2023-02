Rok otkrio da mu je majka učestvovala u saobraćajci (FOTO)

Dvejn "Rok" Džonson izrazio je zahvalnost nakon što je njegova mama preživjela saobraćajnu nesreću, ističući da je ona "preživjela, na načine koji anđele i čuda čine stvarnima".

U objavi podijeljenoj na Instagramu, Rok je prenio fotografiju razbijenog automobila, na kojoj se vidi crveno vozilo s prednjom desnom stranom smrskanom.

Dwayne 'The Rock' Johnson's mom involved in car crash in Los Angeles https://t.co/2YiUtQpwLa pic.twitter.com/U6eHjygV9r