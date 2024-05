Rokvić neće sam do Egine, posljednjeg dana hodočašća mu se pridružio slavni košarkaš (VIDEO)

Pjevač Nikola Rokvić poslije 30 dana završava svoje hodočašće.

Danas, 22. maja, stiže u Eginu, gdje će se pokloniti u manastiru Svetog Nektarija Eginskog, a na putu je skupljao novac za dječju onkologiju.

U Grčkoj ga čekaju supruga Bojana Barović i djeca, a pred sam kraj putovanja dobio je dvije radosne vijesti.

Prva je da je njegov kum postao otac.

A druga radosna vijest je da je Rokvića na ulasku u glavni grad Grčke sačekao srpski košarkaš Miroslav Raduljica, koji igra za atinski KK Marusi.

Raduljica je Nikoli poklonio ikonu Svetog Nektarija, a potom mu se priključio na putu do Egine, prenosi Telegraf.

"Hvala dragom bratu što me je kao pravi domaćin sačekao na obodu Atine!!! Bog te blgoslovio!!! Radujmo se!!!", piše u opisu Nikoline objave.

Podsjećanja radi, Rokvić se oglasio pred posljednji dan hodočašća.

"Dragi narode, pomaže Bog. Nadam ste da ste svi dobro, evo nas nadomak Atine, Bože zdravlja sutra bi trebalo da stignemo u luku Pirej i onda trajektom do Egine i od mesta gde ćemo se iskrcati do manastira ima 7 kilometara i do Atine 50km, sutra bi trebalo uz Božju pomoć da pređemo 57 kilometara. Hvala vam na podršci, hvala vam na molitvama, hvala vam na ljubavi, na veri. Ostanite još uz nas mislima da dođemo do cilja. Moram da vam kažem da se na današnji dan prikupilo 31 milion dinara, idemo još danas i sutra, jako, ovaj put za dečju radost", naveo je on u svom videu.

