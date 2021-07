Romana Panić: Bude mi lakše, jer je cijeli svijet bio u zatvoru

Pjevačica Romana Panić otkrila je kako sada gleda na slučaj od prije godinu dana, kada je u Australiji uhapšena zbog pljačke bankomata u Brizbejnu.

Izjava Banjalučanke poslije svega što je uradila jeste da je "dobro što je prošla kroz tako nešto".

"To je jedno ogromno iskustvo, koje će tamo nekad u neko dogledno vrijeme da se pokaže da je i to trebalo da se desi. Tako sam ja gledala i na sve to", rekla je Panićeva.

"S obzirom na to da je cijeli svijet bio u zatvoru, bude mi lakše. Preuzela sam ličnu odgovornost i to je prošlo i sad šta je bilo bilo je. Idemo dalje", zaključila je Romana za Kurir.

Podsjećanja radi, Romana Panić je sa svojim partnerom Filipom M. uhapšena u Australiji, a policija je u njihovom stanu, pri pretresu, pronašla 23.500 australijskih dolara.

U sudskom izvještaju navedeno je da je u trenutku hapšenja, u pjevačicinoj tašni pronađeno pet hiljada australijskih dolara, i da je ona rekla da ne zna o čemu se radi i da joj je partner dao taj novac.

Romana je osuđena na tri meseca zatvora i imala je pravo na prevremeni otpust poslije odslužene dvije trećine kazne.

Uhapšena je 25. juna, a puštena je na slobodu 01. avgusta, budući da nije pravila prekršaje i primjereno se ponašala u zatvoru.

"Prva 22 dana su mi bila najteža, jer nisam imala nijednu informaciju o tome kako su moji, kako su sve to podnijeli. Bila sam šokirana time što je to izašlo u australijskim novinama. Poslije mi je objašnjeno da oni svakog osuđenika stavljaju u taj neki deo medija. Ostaje samo da sam sebi pomogneš, uz pomoć Boga i da kažeš ovo će ili da me ojača ili da me sruši potpuno. Ja kao neki životni borac u svakoj teškoj situaciji, shvatila sam da imam tu neku jačinu i bez obzira što prvi momenat bude šokantan, kažeš nema nazad, mogu samo to da preživim i da dignem glavu i idem dalje", zaključila je ranije Romana.