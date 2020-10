Romana: Priznala sam krivicu jer se pola prašta

Romana Panić danas se obratila medijima povodom pljačke koju je izvršila u Australiji, kada je sa momkom Filipom Mrkajićem krala novac sa bankomata.

Pjevačica je na konferenciji za medije rekla da, prema njenim tvrdnjama, nije kriva, ali da je pred sudom u Australiji priznala da je izvršila ovo krivično djelo, jer ju je tako savjetovao advokat, kao i da je odslužila kaznu. Pjevačici su se ruke sve vrijeme tresle.

"Usljed dobijanja vize, korona divlja, zatvaraju se sve granice i ja ostajem u Australiji. Poslije izvjesnog vremena, jednog dana u hotelskoj sobi spremala sam se da izađem u šetnju, samo su se otvorila vrata. Bila su dva detektiva, dva policajca sa značkama, pištoljima i rekli su: "Ovo je pretres sobe". Ja sam doživjela ogroman šok, počela sam da se tresem i čekala šta će da se desi. U sobi su pronađeni neki dokazi vezani za to krivično djelo, između ostalog tu je bio jedan kompjuter, i tu su bile neke kartice. Ja sam rekla da nemam ništa s tim, kao i moj partner koji je pokušao da me zaštiti, govoreći da nemam veze sa tim i da se bavim potpuno drugačijim poslom, na šta su oni odgovorili da znaju da sam ja popularna pjevačica, što me je začudilo", ispričala je Romana.

Ona se na konferenciji pojavila sa voditeljkom Dušicom Jakovljević.

"Dušica je danas moj asistent, pošto je već duže vrijeme veliki profesionalac. Mene nije bilo dve i po-tri godine u javnosti. Očekujem naklonost novinara. Moram da priznam da sam bila opuštena, sada kada sam vidjela nije bas jednostavno. Morate da me shvatite da sam prije svega održala svoje obećanje, posle velike priče i bombastičnih naslova, obećala sam da cu ispoštovati i doći kao prijatej i čovjek. Pisali ste svašta. Napisano je mnogo", istakla je Romana.

Ona je ovom prilikom dodala da će sve ispričati kako se desilo.

"Zakoni u Australiji su takvi da kada priznate djelo pola vam se prašta, tako da sam ja na prijedlog advokata priznala krivicu", navela je Romana prenosi "Blic".

Podsjetimo, sud u Brizbejnu je 27. juna izdao saopštenje u kojem je pisalo da su Romana Panić i Filip Mrkajić uhapšeni zbog pljačkanja bankomata u tom gradu.

Policija je prethodno pribavila sve dokaze, snimke s video-kamera, izjave svjedoka, prepiske iz telefona pjevačice i njenog partnera, tako da je Romani i Filipu ostalo samo da priznaju krivično djelo, što su oni i učinili, pravdajući se da su ostali bez novca u Australiji, gdje su došli prije pandemije korona virusa.

U zatvoru je Romana bila do 1. avgusta, nakon čega je smještana u centar za migrante, a u Beograd je deportovana 10. avgusta.

Prilikom pretresa stana koji su Romana i Filip koristili u Brizbejnu, policajci su pronašli čitavu mehanizaciju koju je krimi-par koristio za pljačku bankomata - uređaj za “skiming”, kartice za skladištenje podataka na kojima su snimci klijenata na bankomatima, lične bankarske podatke za klijente i alat za instaliranje uređaja. Pronađeni su i snimci zabilježeni s kamere postavljene na jednom bankomatu, ali i 23.500 australijskih dolara.