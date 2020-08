Romana iz zatvora ide u rijaliti?

Pjevačica Romana Panić nedavno je deportovana iz Australije, gdje je zajedno sa momkom Filipom Mrkajićem uhapšena zbog pljačkanja bankomata.

Ona je tamo provela tri mjeseca u zatvoru, a sada su domaći mediji prenijeli da bi trebalo da uđe u Zadrugu 4 u septembru.

Kako "Kurir" saznaje produkcija Zadruge ponudila je Romani učešće, a navodno je dobila uslove o kojima drugi mogu samo da sanjaju.

Osim prava da se bori za glavnu nagradu, koja je do sada iznosila 50.000 evra, njoj je ponuđen i honorar u istom iznosu. Naravno, ukoliko bi podigla gledanost, tačnije pravila šou, producenti bi je i dodatno nagrađivali. Oni su navodno spremni i da pjevačici dozvole da postavi i neke svoje uslove, kao na primjer da ima pravo da se čuje sa svojim najbližima, ali u privatnim razgovorima.

Kako se navodi Romana ipak nije sigurna da li će prihvatiti ponudu. Posebno joj teško pada to što je njen momak i dalje u Australiji u zatvoru i ne zna kada će on napustiti Brizbejn. Takođe, svjesna je svojih grešaka u bliskoj prošlosti i zna da bi je mnogi gledaoci, ali i cimeri razapeli, pa ne zna kako bi to podnijela.

S druge strane, izvor kaže da bi za pjevačicu ovo bila odlična finansijska injekcija, jer je iza nje težak period, kako u Australiji, tako i zbog toga što već dugo nije imala nastupe.

Pjevačica još nije komentarisala ove navode.

Romana je puštena je iz zatvora 1. avgusta, gdje je bila na robiji od 25. juna zbog pljačkanja bankomata, dok je njen momak, Filip Mrkajić, sa kojim je uhvaćena u pljački, još uvijek u zatvoru u Brizbejnu.

Romana je osuđena na tri mjeseca, a imala je pravo na prevremeni otpust poslije odslužene dvije trećine kazne. Kako nije pravila prekršaje i primjereno se ponašala u zatvoru, puštena je na slobodu 1. avgusta.

