Ronaldo i Georgina objavili srećne vijesti, očekuju blizance

​S veseljem javljamo da očekujemo blizance. Srca su nam puna ljubavi i ne možemo dočekati da vas upoznamo, objavio je Ronaldo na Instagramu uz zajedničku fotografiju.

Ovu informaciju prenio je ekskuzivno list "Hola", dok su prenijeli i svi ostali relevantni španski mediji, poput Marke, Mundo Deportiva, El Paisa, da bi u međuvremenu stigla i samo potvrda ovog para.

Biće to drugi par blizanaca u Ronaldovoj porodici, a drugo i treće zajedničko dijete Ronalda i Georgine. Argentinska manekenka rodila je Ronaldu četvrto dijete, Alanu Martinu, prije skoro četiri godine.

"Moja želja za majčinstvom jača je od ičega. Nadam se da ću imati još djece", rekla je prošle godine.

I dalje se ne zna tačno je li njegovog prvog sina na svijet donijela surogat-majka ili je rezultat afere na jednu noć. Kasnije se pojavila i informacija da je navodna surogat-majka dobila 12 miliona eura.

"Ljudi pretpostavljaju da sam bio s ovom djevojkom ili nekom drugom ili je postojala surogat majka. Nikada nikome nisam rekao i nikada to neću učiniti. Kad Cristiano (Junior) odraste, reći ću mu istinu jer on to zaslužuje jer je moj sin, ali neću reći jer ljudi žele da to kažem", rekao je Ronaldo svojevremenu voditelju jedne emisije Jonathanu Rossu.

Zna se, međutim, da su blizanci Eva Maria i Mateo (4) začeti u laboratoriju u Los Angelesu, a dio dokumenata je dostupan javnosti.

U njima je jasno vidljivo kako je bila riječ o surogat-trudnoći te se ime majke ne vidi. Djeca su rođena u kalifornijskoj La Mesi, u blizini granice s Meksikom, Eva u 9.07, a njen brat minutu kasnije, piše u matičnoj knjizi rođenih.

Time je riješen makar dio misterije - javnost je nagađala kako blizanci uopšte to nisu, odnosno da ih nisu rodile iste majke, a list rođenja je potpisala dežurna ginekologinja Maria Castillo.

Vodeća američka pravnica u području surogat roditeljstva, Stephanie Caballero, smatra kako je Ronaldo sigurno biološki otac te djece, a pretpostavlja kako sva dolaze iz "serije embrija".

Surogatske klinike rutinski oplođuju nekoliko jajašca istovremeno, zamrzavaju ih i pohranjuju godinama, u slučaju da klijent poželi još djece. U Portugalu su inače surogat-dogovori zabranjeni zakonom, posebno jer je Ronaldo neoženjen.

Neki Ronaldovi stari prijatelji i komšije sugerišu kako je njegova odluka da sam odgaja djecu potaknuta traumama iz djetinjstva.

On je kao najmlađi od četvero djece odrastao u siromaštvu, živeći u jadnoj kući sa zidovima punim azbesta. Danas je to što jest.

Georgina ima 27 godina, mlađa je od Ronalda devet godina, sa kojim je u vezi od 2016. godine.

Oni su se upoznali dok je ona radila kao prodavačica u jednoj od luksuznih prodavnica jednog poznatog brenda, gdje je Ronaldo došao u šoping.

Već tada su pale prve varnice, koje su se izrodile u ozbiljnu vezu.