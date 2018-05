Ronaldo objavio fotografiju s djevojkom, mnogima zasmetao detalj na zidu

Kristijano Ronaldo razveselio je fanove na Instagramu objavivši romantičnu fotografiju sa svojom Georginom.

"Mir i ljubav", napisao je u opisu fotografije na kojoj on i Georgina leže zagrljeni, a on je nježno ljubi u obraz. Fotografija je za kratko vrijeme prikupila skoro milion i po lajkova, no nekima je ipak za oko zapelo nešto drugo, prenosi Index.hr.

Iza njih se na zidu vide natpisi "sklad", "ljubav" i "vrijednost" te četiri fotografije. Na dvije je sam Ronaldo, a na druge dvije je on s Georginom i najstarijim sinom Kristijanom Juniorom.

"Ovaj lik stvarno voli sebe", "Nije imao čiju fotografiju staviti na zid nego svoju", komentirali su neki.