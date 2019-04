Ronaldo pjevao Georgini, a evo kako je ona reagovala

"Svi moraju jednom da nauče" naziv je pjesme koju je fudbalska zvijezda Kristijano Ronaldo pjevao svojoj partnerki Georgini Rodrigez.

Romantičan video potpisan sa pjevači "šerovao" je fudbaler italijanskog Juventusa na Instagramu i izazvao mnoštvo reakcija.

Deset i po miliona puta za jedan dan pregledan je video u kojem svojoj partenrki poručuje: "Potrebna mi je tvoja ljubav poput sunca" pjesmom Everybody's Got To Learn Sometime, koju izvodi The Korgis.

Tokom vožnje luksuznog automobila Gerogina je odabrala veselu pjesmu na njihovom maternjem jeziku, a Kristijanito je repovao.

Video raspjevane porodice u Rols Rojsu nasmijao je i raznježio brojne pratioce na društvenim mrežama.

Poslušajte kako zvuče!