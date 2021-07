Ronaldov novi hotel, prvi van Evrope, pogledajte kako izgleda

Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo ima novu investiciju.

Ovoga puta - otvorio je hotel u Njujorku.

What a magical date - 07.07 to introduce you to my new hotel @PestanaCR7 Times Square, in New York! Book now and discover the coolest new hotel, in the best location in town!#PestanaCR7TimesSquare #PestanaCR7 pic.twitter.com/iD2JL8wPVA