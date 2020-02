Ronaldova djevojka zaplesala tango, pažnju ukrao njen dekolte

Djevojka Kristijana Ronalda, Georgina Rodrigez, samo dan nakon Ronaldovog rođendana pojavila se na pozornici italijanskog Festivala Sanremo u ulozi voditeljke. Lijepa crnka tokom večeri promijenila je tri "outfita", a u prvom planu bilo je njeno bujno poprsje.

Rodrigez, koja se u djetinjstvu bavila plesom, pokazala je i svoje plesačko umijeće. Okružena muškarcima, u seksi crnoj haljini i mrežastim čarapama, zaplesala je vrući tango i očarala publiku. U publici je sjedio i Ronaldo, koji joj je na kraju tačke uz poljubac uručio buket.

Nisu izostale ni šale na račun Ronalda. Glavni voditelj Festivala Amadeus veliki je fan Intera iz Milana, glavnog rivala Ronaldovog Juventusa. Amadeus je na sebe obukao dres igrača Romela Lukakua, koji igra za Inter Milan, i klečao na koljenima ispred Georgine.

Cristiano Ronaldo with his wife Georgina Rodriguez kissing each other after she danced in Sanremo tonight . pic.twitter.com/jjYwGAauID