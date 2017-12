Ronaldova vjerenica: Zaljubljeniji smo nakon rođenja djeteta

Vjerenica najboljeg fudbalera na svijetu Kristijana Ronalda i majka njegovog najmlađeg djeteta prvi put je otkrila detalje o njihovoj vezi. Iako se šuškalo da joj je bio nevjeran tokom trudnoće, Georgina Rodrigez vjeruje da između Ronalda i španske starlete nije bilo ničeg. Ovo je njena istina.

"Jedva smo se dogovorili oko imena za bebu. On je htio da se zove Alana, ja sam htjela ime Martina, pa smo se dogovorili da ih spojimo", rekla je ona.

Dvadesetdvogodišnja Georgina je od kraja 2016. godini u žiži javnosti.

Čim je priznala svoju vezu sa Ronaldom, ostala je bez posla u prodavnici u Madridu. Uslijedili su modni editorijali, ali i to je bilo kratkog daha, jer je ubrzo zatrudnela.

Ni sada kada je rodila ćerku Alanu Martinu ne namjerava da radi, jer, kaže, potpuno želi da uživa u majčinstvu.

Georgina je pričom o njihovoj ljubavi zapravo "zatvorila vrata" za pitanja o Ronaldovoj seksualnosti, ali se navodi da je on stalno na klackalici između toga da je ženskaroš do toga da je homoseksualac. Čak se pominje i Irina Šajk kojoj je, navodno, plaćao pet godina da mu glumi djevojku. Doduše, zaključak je da je malo vjerovatno da je ona to zaista radila zarad njegovog publiciteta.

"Deca su naša najveća radost. Čim se probudimo, izgrlimo ih i izljubimo", otkrila je Georgina u intervjuu za španski časopis "Hola" i dodala da su od rođenja svog biološkog djeteta Kristijano i ona srećniji i zaljubljeniji.

Tako je ona opisala njihov odnos koji joj je, kaže, vratio vjeru u ljubav.

Za sve ostalo tvrdi da su neprovjerene glasine koje prate jednog od najboljih fudbalera svih vremena.

(B92)