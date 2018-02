Runi postao otac četvrti put

Kolin Runi, supruga najpoznatijeg engleskog fudbalera Vejna Runija, kasno sinoć objavila je vijest da je rodila njihovo četvrto zajedničko dijete. Tako su sinovi Kaj, Klej i Kit dobili brata. Ime prinove zbunilo je njihove fanove i englesku javnost.

Tridesetjednogodišnja mama objavila je preko Twitter naloga da je rodila zdravog dečaka.

Ono što je iznenadilo da je porodica odmah izabrala ime za najmlađeg nasljednika, a da ono ne počinje na slovo "K", kao prethodnoj trojici sinova. Kas Mek - tako će se zvati najmlađi Runi.

Naravno, ime djeteta i nije bilo toliko važno u ovom trenutku, jer se Kolin porodila malo prije termina.

So Happy to welcome our Baby Boy .... Cass Mac Rooney into the world weighing a healthy 8lb 10oz. He is beautiful