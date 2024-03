Rupert Merdok vjerio bivšu suprugu ruskog milijardera

Australijsko-američki medijski tajkun Rupert Merdok (92) vjerio je svoju partnerku, penzonisanu rusku molekularnu biološkinju, Elenu Žukovu (67), potvrdio je Merdokov tim.

Svadba, za koju se očekuje da će se održati u njegovom vinogradu na imanju Moraga u Kaliforniji u junu ove godine, biće peti brak, ali šesta veridba Ruperta Merdoka, piše BBC, prenosi Tanjug.

Navodi se da se par upoznao na zabavi koju je organizovala jedna od Merdokovih bivših žena, kineska preduzetnica Vendi Deng.

Ostali Merdokove bivše supruge uključuju australijsku stjuardesu Patrišu Buker, novinarku škotskog porijekla Anu Men i američku manekenku i glumicu Džeri Hol.

Žukova je prethodno bila udata za za ruskog naftnog milijardera Aleksandra Žukova, dok je njihova kćerka Daša bivša supruga ruskog oligarha Romana Abramoviča.

Merdok je otpočeo karijeru u Australiji 1950-ih, a na kraju postao vlasnik britanskih medijskih platformi "News of the World" i "The Sun".

Nakon poslovanja u Britaniji, Merdok je kupio američke časopise "New York Post" i "Wall Street Journal", prije nego je pokrenuo konzervativni Foks njuz, trenutno najgledaniji kanal u SAD.

Preko kompanije News Corp, koja je osnovana 2013. godine, Merdok postaje vlasnik stotina lokalnih, nacionalnih i međunarodnih medija.

Jedna od kontroverzi njegove duge medijske karijere bilo hakovanje telefona ubijene britanske devojčice Mili Dovler od strane "News of the World", kako bi slušali njenu glasovnu poštu.

