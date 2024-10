Ruski biznismen ponudio Bregi vrtoglavu cifru za vilu u Crnoj Gori (FOTO)

Goran Bregović Brega posjeduje velelepnu vilu u Perastu, za koju je odbio ponudu da za milionski iznos proda jednom Rusu.

Muzičaru je biznismen iz Rusije ponudio čak 3,5 miliona evra za taj objekat, ali je on odbio, prenosi Telegraf.rs.

Kako tvrdi Bregina bliska prijateljica za domaće medije, Goran je i te kako vezan za svoju nekretninu.

FOTO: Booking.com/Printscreen

“Goran je i te kako vezan za materijalne stvari koje je stekao tokom života. Naročito za kuće, vile, stanove, placeve, dakle sve ono što je zaista vredno. Imao je mnogo ponuda za vilu u Crnoj Goru, ali ova poslednja je bila i najbolja i najisplativija. Razmišljao je, dvoumio se, ali je na kraju odustao. Iako su ugledni ljudi u pitanju, sa kojima ne bi imao nikakve probleme prilikom isplate, on je odbio ozbiljnu cifru. Ti ljudi su letos i bili gosti u njegovoj kući na moru koju je odlučio da izda, ali kada je došlo do toga da se priča o prodaji, Bregovoću se u prvom trenutku svidela ponuda, ali je posle nekoliko dana odustao. Vagao je on nije da nije, ali je presudilo to što obožava taj proctor”, priča izvor.

FOTO: Booking.com/Printscreen

Muzičar je prije više od deset godina kupio ovu nekretninu kako bi supruzi i ćerkama obezbijedio idealno mjesto za ljetovanje.

FOTO: Booking.com/Printscreen

FOTO: Booking.com/Printscreen

FOTO: Booking.com/Printscreen

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.