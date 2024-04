"Ryanair" se našalio na račun glumice: Previše si stara (FOTO)

Poznata avio kompanija “Ryanair“ često na svojim društvenim mrežama zbija šale na račun poznatih, a ovog puta je na meti bila zvijezda serije “Euphoria“, Sidni Svini.

Sidni Svini je stekla veliku popularnost svojom ulogom u seriji “Euphoria“ gdje se predstavila u najboljem svijetlu i zbog toga dobila još mnoge uloge.

Glumica ne krije da je zbog raznih filmskih angažmana uspjela da vrati dugove njene mame i da je zato jako ponosna na sebe.

Nedavno je otkrila i da je njen “celebrity crush“ Leonardo DiKaprio, pa se zbog toga našla na meti internet šale.

Naime, kada je izašla vijest o tome da je njena simpatija od poznatih ličnosti Leo, avio kompanija “Ryanair“ nije ostala imuna na ovu informaciju.

Oni su tom prilikom izjavili kako je Sidni previše stara za njega, jer ako ste upućeni znate da postoje spekulacije da Leo ima pravilnik oko djevojaka, te ako su starije od 26 godina više ga ne zanimaju.

Sidni još uvijek ima 26, ali u septembru puni 27, te joj je ostalo još vrlo malo vremena ukoliko želi da bude sa svojom poznatom simpatijom.

Ovaj tvit je postao vrlo viralan, pa broji čak 9,8 miliona čitanja, a čak 150 hiljada ljudi je označilo da im se dopada ovaj tvit, prenosi CdM.

too old for him https://t.co/v8JvYiJWOr