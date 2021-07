Sadik Hasanović: Poštujem onu Srbiju koja je spremna da idemo dalje

Sadik Hasanović, ovogodišnji finalista "Zvezda Granda" iz tima Marije Šerifović, član je muzičke grupe "Sateliti" koja je pjesmom slavila pokolj Srba u Kravici, zbog čega je naišao na osudu javnosti, a sada se tim povodom ponovo oglasio.

Mnogi su komentarisali njegovo pjevanje pjesama o pokolju Srba, kako javne ličnosti, tako i publika, a priča o ovom skandalu ne stišava.

Sadik je odlučio da se još jednom obrati putem svog Instagram naloga.

"Potičem iz porodice koja ima dugogodišnju muzičku tradiciju. Moj đed je bio violinista, otac pjevač… Ja sam nastavio s pjevanjem, kako kod nas kažu s kolena na koleno. Ali ako neko od mene očekuje da biram između oca i porijekla, umjesto uspješne karijere, ja bez dileme biram ono prvo, oca, porodicu i moje porijeklo, a pjevati nikada prestati neću! Ovih dana me brutalno napadaju. Znam teško je nas na Balkanu pomiriti, čini mi se da to ne može niko pa neću ni ja, a volio bih da mogu. Isto tako moja misija nije da mirim Balkan nego da odem u Beograd i pokažem svoje muzičke sposobnosti i to sam ulaskom u finale 'Zvezde Granda' dokazao".

Pjevač je zatim nastavio, te napisao da je postao politička tema i da se svi utrkuju da ga nazovu izdajicom.

"A sada malo surove istine… Nije ovaj mladić, onda dječak Sadik, rođen u Švajcarskoj, a danas živi u Srebreniku, zato što je htio da tako bude, već je u Srebreniku zato što su mu oca i majku iz Srebrenice, protjerali u julu 1995.godine i oko toga neću nikome da se pravdam. To od mene ne očekujte. Vidim sada sam postao i politička tema, svi se utrkuju da me optuže kako sam neke izdao, a neke uvrijedio i kupe poene na meni. U politiku se ne miješam, to me ne interesuje. I ovo želim reći javno, bez obzira šta ko o tome misli. Ja se ne odričem moje zemlje Bosne, moje Srebrenice i moga Srebrenika. Ni za šta, pa ni za uspješnu karijeru. Ali i dalje sam na stanovištu da poštujem Srbiju, onu Srbiju koja je spremna da idemo dalje, a ne onu koja je spremna da nas vrati u devedesete. S ovim stavljam tačku na sve i ovo je moje zadnje izjašnjenje na ovo sve", zaključio je Sadik.