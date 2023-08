Sajt za fetiše ponudio nevjerovatnu cifru za slike stopala Margo Robi (VIDEO)

Australijskoj glumici Margo Robi ponuđena je nepristojna i nevjerovatna svota novca za prodaju slika njenih stopala na fetiš veb stranici.

33-godišnjoj glumici novac je ponudila žena po imenu Liz koja je popularna kreatorka na veb stranici "Fun With Feet". Ona je Margo ponudila cifru od 250.000 funti.

U pismu upućenom Robi, Liz je tvrdila da izgleda poput glumice i predložila ideju saradnje na nekom sadržaju inspirisanom Barbie koji bi nam "objema donio milione".

