Šakira ima novu pjesmu, ponovno o Pikeu (VIDEO)

Otkako je prekinula s nevjernim partnerom - fudbalerom Žerarom Pikeom (36), kolumbijska pjevačica Šakira (46) objavila je nekoliko hitova u kojima direktno proziva svojeg bivšeg i njegovu djevojku.

Sada je objavila novu pjesmu, ali ovog puta u duetu s koleginicom Kerol Dži (32).

Pjesma TQG izašla je kao dio Kerolinog novog albuma "Mañana Será Bonito" (Sutra će biti lijepo). Pjesma je objavljena prije sedam sati i prikupila je gotovo pet miliona pregleda.

Kolumbijske pjevačice u pjesmi govore o muškarcima koji su ih povrijedili. Kerol Dži aludirala je na svoju vezu s reperom Anuelom AA (30) od kojeg se rastala 2021.

Šakira pak spominje nekoga ko se udaljio od nje. To je očita referenca na bivšeg španskog fudbalera, Žerar Pike, sa kojim je prekinula nakon 11 godina veze, zbog njegove nevjere.

"Zašto me tražiš ako znaš da ne ponavljam greške, reci svojoj novoj bebi da se ne takmičim za muškarca", dio je refrena koji pjevaju Šakira i Kerol Dži.

Osim prozivanja bivših, izgleda da je Šakira, kao i u posljednjem hitu, prozvala i djevojku sa kojom ju je Pike prevario, Klaru Čija Marti.

"Kunem se da više nisi dobrodošao / Povrijedilo me što sam te vidjela s novom, ali ja sam već spremna za moje / Zaboravila sam šta smo proživjeli i to je ono što te je uvrijedilo / Čak mi se i život poboljšao, kunem se da više nisi dobrodošao / A ono što mi je tvoja djevojka priredila, to me ne ljuti niti me nasmijava", pjeva Šakira, prenosi 24 sata.hr.