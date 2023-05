Šakira pjeva sa sinovima u novoj pjesmi: "Počnete da ostvarujete svoje snove"

Šakira u posljednje vrijeme niže muzičke hitove, a nedavno je objavila pjesmu "Akrostih" koja je izazvala polemike.

Pjesmu je ovog puta posvetila sinovima, Milanu i Saši, a oni su našli mjesto i u spotu gdje pevaju i sviraju klavir.

Uprkos lijepom porodičnom snimku polemika je nastala jer Pike navodno nije znao da će se djeca naći u spotu.

"Ono što me najviše iznenađuje u svemu ovome je to da kada bi se vaša djeca pojavila na jednom mjestu, morali biste da pitate drugog roditelja za dozvolu. A ono što najviše iznenađuje u vezi sa ovim pitanjem je to što je Žerard Pike saznao da su njegova djeca učestvovala u ovom video klipu kada je izašao", potvrdila je novinarka Lorena Vaskez, piše Hola.

Nakon ovih tvrdnji Šakirin advokat je prekinuo tišinu i razjasnio glasine, uvjeravajući da nema problema u vezi sa učešćem djece u muzičkom spotu.

"Vjerujem da ono što Šakira radi uvijek radi dobro, a djeca su sačuvana u svakom trenutku. Situacija je sada odlična. Nemam vijesti da nešto nije u redu", rekao je advokat, a prenosi El Heraldo de Meksiko.

Šakira je dijelove nove pjesme podijelila na Instagramu uz objašnjenje kako je nastalo da se u njoj nađu i njena djeca:

"Ove godine Milan je pisao pjesme od kojih sam se rasplakala od radosti, a Saša je sate posvetio klaviru otkrivajući svoj glas. Obojica su bili pored mene u studiju i nakon slušanja ove pjesme posvećene njima tražili su da budu dio toga. Oni su to osjetili i interpretirali sami sebe. Milane i Saša, lijepo je vidjeti kako otvarate krila da počnete da ostvarujete svoje snove. Ne postoji ništa zbog čega se osjećam potpunije od toga da sam vaša mama", napisala je Šakira u opisu videa.