Šakira progovorila o borbi s depresijom

Latino zvijezda Šakira prije četiri godine imala je ozbiljnih problema s glasnicama, a tek sada je progovorila o tom teškom periodu.

Ozbiljno kvarenje glasnica, kaže, dovelo je do depresije. Jedno vrijeme nije mogla govoriti pa se s djecom i partnerom Žerardom Pikeom sporazumijevala gestikulirajući.

"Nikad nisam mislila da će me, od svih stvari, napustiti moj glas koji je toliko ukorijenjen u mojoj prirodi. On je moj identitet, a nemogućnost pjevanja bila je neizdrživa", rekla je pjevačica za "The Guardian", prenosi avaz.ba.

Otkrila je kako joj je bilo kada bi je obuzela depresija.

"Bilo je vrlo teško biti u mojoj blizini, moj suprug je to proživio gore od mene. Neke dane nisam mogla ni ustati iz kreveta jer sam pustila da me depresija obuzme. Djeca me nisu mogla gledati jer nisu znali što mi se događa", ispričala je.

Doktori su joj savjetovali da ide na operaciju glasnica, no glas joj se vratio prije nego što je otišla pod nož. Zbog problema s glasnicama morala je odgoditi turneju "El Dorado" za 2018. godinu, kada se potpuno oporavila.