Šakira sa djecom napustila Španiju: Poslala dirljivu oproštajnu poruku

Jedna od najpopularnijih pjevačica donijela je važnu životnu odluku.

Pop zvezda Šakira uslikana je juče na aerodromu u Barseloni sa svojim sinovima Milanom i Sašom.

Popularna pjevačica je pokupila sve materijalne stvari koje posjeduje i napustila Španiju.

Ona se oprostila od prijatelja koji su je ispratili, slala poljupce paparacima, a potom se oglasila i na svom nalogu na Instagramu.

Šakira se zahvalila Špancima na podršci koju je od njih dobijala u proteklim mjesecima kada je prolazila kroz težak period.

„Smjestila sam se u Barseloni kako bih svojoj djeci pružila stabilnost, istu onu koju sada tražimo u nekom drugom kutku svijeta pored porodice, prijatelja i mora. Danas započinjemo novo poglavlje u potrazi za njihovom srećom“, napisala je Šakira, pa dodala:

„Hvala svima koji su sa mnom surfovali na toliko talasa u Barseloni, gradu u kom sam naučila da je prijateljstvo nedvosmisleno duže od ljubavi. Hvala svima koji su me ohrabrili, brisali moje suze, inspirisali me i podstakli da rastem. Hvala mojoj španskoj publici koja me uvijek pokrivala svojom ljubavlju i odanošću. Vidimo se opet i kao što je moj otac toliko puta rekao, vidimo se u krivinama.“

Podsjetimo, Šakira je stavila tačku na ljubav sa fudbalerom Žerarom Pikeom nakon deset godina veze zbog prevare. Pike danas ima novu ljubav, a pjevačica je doživjela nevjerovatnu podršku ljudi, pogotovo kada je objavila pjesmu posvećenu njemu, prenosi nova.rs.