Šako Polumenta iznenadio sve snimkom na društvenim mrežama

Popularni pjevač Šako Polumenta na svom Instagram nalogu objavio je veseli emotivni video koji je napravio sa prijateljima u svom hotelu.

On je uz opis videa dodao kako su se nekada osvajala srca djevojaka i time zadao domaći zadatak svim muškarcima u regionu da do ženskog srca se dolazi upravo sa pažnjom i ljubavi.

"Ovako su se nekad osvajala srca mnogih djevojaka. Naša Anči je prelijepo reagolvala tako da je ispalo kao dobar spot", napisao je on uz video.

Da male stvari život čine posebnim podsjetio nas je Šako Polumenta ali i poručio da romantika nikada ne izlazi iz mode posebno kod pripadnice ljepšeg pola.

Podsjetimo, pjevač je prije nekoliko nedjelja peti put postao deda, a ne krije da su mu djeca i unuci najveći uspjeh, prenosi Grand.

"Presrećan sam toliko da bih čini mi se mogao da poletim. Moja djeca su mi kuću napunila dječicom i od toga nema većeg zadovoljstva. Rijalda je moja prva radost, a njena Melani prva radost u narednoj generaciji. Sada je stigla i Klea da umnoži sreću. Slavili smo čitavu noć i dan njeno rođenje. I dalje slavimo. Sada imamo tri bebe u porodici najužoj - od Adisa sam dobio mog imenjaka, od kćerke Rijane sinčinu Lava i sada Kleu od Rijalde. Za pola godine troje djece, to je velika stvar. Adis sa mojom divnom snajom ima i kćerku Iriju. Tako da ne brinem za budućnost, jer imam kome da se radujem. Puna kuća unučića. Samo nek se rađaju djeca to jeste i najvažnija stvar. Neko će vjerovatno i da me naslijedi kad je pjesma u pitanju. Melani već svira i pjeva i to me čini strašno veselim", rekao je Šako za medije.