Sale Tropiko otkrio zašto je bio hospitalizovan

Sale Tropico je otkrio kako se osjeća i kako mu je protekao sinoćnji nastup u Somboru.

"Ja sam sjajno, došao sam sa planine sinoć, bio je veliki pljusak na početku koncerta…Problematično je, jer onda moramo da gledamo druge datume i to je jedini problem. Sinoć je bilo pod velikim znakom pitanja, a Sombor je odradio dobar posao", rekao je Sale.

Sale je prije malo manje od dvije nedjelje hospitalizovan u Urgentnom centru u Beogradu, te je Sale progovorio o tome šta se tačno dogodilo.

"Desilo se to da sam ja zaspao na brodu dan pre nego da mi se to desilo. Vetar me je probio, upalio mi se nerv za centar za ravnotežu. Hitno sam bio hospitalizovan, imao sam jak jak vertigo, sutradan sam već bio bolje i pušten kući. Jesam, uplašio sam se, bilo je strašno, vertigo je baš problematičan, ne možeš da se sastaviš, ne možeš da stojiš. Jedan dan sam bio u bolnici, odspavao sam i kući", rekao je on, prenosi Grand.

Kada je riječ o zaradama estrade tokom ljetnje sezone, Sale je otkrio koliko on zarađuje:

"Ništa spektakularno, ja sam bogat čovek, imam decu, prijatelje, porodicu, to mi je bitnije nego materijalno. Što se tiče nastupa sam zadovoljan jer su posećeni, ljudi vole 'Tropiko bend'. Šuške dođu i prođu".

Za sam kraj, otkrio je da li postoji nova ljubav u njegovom životu:

"Kada je izašla pesma, pričali smo, ja sam emotivno ispunjen čovek, ne planiram trenutno da se ženim, u miru i u ljubavi".

