Salma Hajek "ispeglala" lice, fanovi podijeljeni: "Ko je ovo?" (FOTO)

Salma Hajek nedavno je objavila svoju fotografiju na Instagramu, a pažnju javnosti je privuklo njeno "ispeglano" lice.

Ova 56-godišnja glumica izgledala je neprepoznatljivo, a njeni mnogobrojni fanovi bili su, itekako, razočarani.

Kako piše "Daily Mail", Salmini pratioci su na pomenutoj društvenoj mreži ostavljali razne komentare, a među njima su bile primetne i mnogobrojne kritike na račun njenog izgleda. Umjesto 56 godina, glumica je izgledala kao da ima 25, a ovim postupkom je unizila ljepotu starenja.

"Ko je ovo?", "Izgledaš kao da imaš 25", "Koliko godina ima", "Izgledaš prelepo, tako da prestani da koristiš 'face tunning' (aplikacija za korekciju fotografija), ovo ide van svake kontrole", bili su samo neki.

Salma Hayek, 56, is almost unrecognizable in Instagram photo where she looks HALF HER AGE https://t.co/XSEqylx493