Salman Ruždi opisao trenutak kada je izboden nožem

U prvom intervjuu od incidenta na književnoj večeri kada je izboden, popularni pisac Salman Ruždi je ispričao kako je nož bio posljednje što je njegovo oko ikada vidjelo.

Između ostalog, u intervjuu je rekao da mu je prva pomisao kada je u avgustu 2022. vidio čovjeka koji ga je ubo nožem na sceni bila: "Znači, to si ti. Stigao si."

"Osjećao sam se kao da nešto izlazi iz daleke prošlosti i pokušava da me odvuče u prošlost, nazad u tu daleku prošlost, da bi me ubilo“, rekao je autor romana "Satanski stihovi" i "Djeca ponoći" piše Gardijan, a prenosi RTS.

Ruždi je 12. avgusta 2022. nameravao da održi govor u Institutu u okrugu Iri, u državi Njujork, kada je muškarac izjurio na binu i izbo ga oko 10 puta.

"Sjedio sam na sceni desno", naveo je Ruždi, čitajući svoje predstojeće memoare o napadu, pod naslovom "Nož: meditacije poslije pokušaja ubistva".

"Priznajem, ponekad sam zamišljao svog ubicu kako se diže na nekom javnom skupu ili na neki drugi način, i ovako dolazi po mene. Tako da je moja prva pomisao kada sam vidio ovu ubojitu priliku kako juri ka meni bila: 'Znači, to si ti. Stigao si.' ", kazao je pisac.

Istakao je da je nakon napada, ostao u bolnici šest sedmica i da je izgubio vid na jedno oko i osjećaj u pojedinim prstima.

"Jedan od hirurga koji mi je spasio život rekao mi je da me prvo zadesila velika nesreća, a onda da sam baš imao sreće. Pitao sam koji je srećan dio, a on je rekao, da je srećan dio što čovjek koji me napao nije imao pojma kako da ubije čovjeka nožem”" ispričao je Ruždi Andersonu Kuperu u emisiji "60 minuta" na Si-Bi-Esu, u prvom televizijskom intervjuu od napada, koji će biti emitovan danas, 14. aprila.

Kako prenosi RTS, napad je uslijedio 33 godine nakon što je tadašnji iranski lider, ajatolah Ruholah Homeini, izdao fatvu u kojoj je pozvao na Ruždijevu smrt nakon objavljivanja "Satanskih stihova", koji su proglašeni za bogohuljenje.

Napadač, Hadi Matar, izjasnio se da nije kriv po optužbama za pokušaj ubistva drugog stepena i napad drugog stepena. On je zadržan u pritvoru bez prava da se uz kauciju brani sa slobode još od hapšenja neposredno nakon napada.

U januaru je suđenje Mataru odloženo zbog predstojećih memoara, koji bi trebalo da budu objavljeni u utorak. Advokat koji zastupa Matara tvrdio je da su imali pravo da vide memoare i bilo koji povezani materijal prije nego što se njegovom klijentu sudi, jer bi to predstavljalo dokaz.

U junu prošle godine, Ruždi je najavio da radi na memoarima. Knjiga koju je objavila izdavačka kuća "Pingvin" ima 224 stranice, i prva je knjiga koju je Ruždi napisao od napada.

"Bilo mi je neophodno da napišem ovu knjigu jer je to bio način da preuzmem odgovornost za ono što se dogodilo i da na nasilje odgovorim umjetnošću", rekao je pisac.

Ruždijev najnoviji roman, "Grad pobjede" objavljen je u februaru 2023. godine, ali je napisan prije napada. Prethodno je objavio memoare 2012. pod nazivom "Džozef Anton", o vremenu skrivanja nakon objavljivanja "Satanskih stihova".

Ruždi je napisao 15 romana i mnoga djela publicistike. Pet puta je bio u užem izboru za Bukerovu nagradu, a osvojio ju je 1981. za roman "Djeca ponoći".

