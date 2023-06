Sandra Afrika otkrila razlog svađe sa Đanijem

Pjevačica Sandra Afrika je poznata jer hladno reaguje na skandale i mišljenja drugih, što može da posvedoči njen stav prema nedaći kada su joj objavljene eksplicitne fotografije.

Elem, iako nije ulazila u sukobe sa ličnostima sa estrade, ipak je imala neprijatno iskustvo na jednoj turneji.

Sve je otkrila o jednom pjevaču dok je gostovala u emisiji "Puls Srbije" kod voditelja Ivana Gajića.

Pjevačica je rekla da cifra od 20.000 evra nikada nije spomenuta, ali da je problem nastao zbog slične prirode.

"To sam pričala u medijima, a sve je počelo jer je svima bilo čudno jer smo Đani i ja bili u dobrim odnosima, a nisam bila pozvana na proslavu. Tada sam bila iskrena, kao i uvek, nisam iznosila prljave stvari u javnost. Cifru od 20.000 evra nisam nikada izgovorila, to su oni. Nije to u pitanju, ali jeste slično, nego nisam htela da se ubacujem u priču i nadovezujem jer onda nema kraja", započela je pjevačica, pa nastavila:

"Potom sam rekla da nismo u dobrim odnosima i da zbog toga nisam bila na proslavi, odnosno da me zbog toga nije ni pozvao. Bila je svađa kada smo bili na turneji u Americi. Do tada smo bili super, sve je bilo okej. Rekla sam da ljudi ne znaju ko je zapravo Đani, mislim svi na estradi to znaju, to je javna tajna. Rekla sam da je on loš čovek, a to svako može da tumači kako hoće, nema potrebu da produbljujem temu" zaključuje Sandra, prenosi Kurir.