Sandra Afrika udarila na Draganu Mitar i Dalilu

Pjevačica Sandra Afrika raskinula je vezu sa Aleksandrom Moskovljevićem Mikišom, ali i pored toga on je ostao njen menadžer.

Naime, pored toga što je on njen menadžer oni su uplovili i u novu saradnju, te se sada bave i izgradnjom stanova, i kako se ranije pisalo, tu i te kako zarađuju.

"Kada je dvoje ljudi normalno ili možda malo nenormalno kao što smo Mikiša i ja, može da se funkcioniše. Šalu na stranu, mi smo se tako dogovorili. Ide nam fenomenalno taj posao i mislim da nešto što ide dobro ne treba menjati. U tom delu ga nisam promenila, to je taj poslovni deo. Zidamo, gradimo... Ide nam odlično, prva zgrada je prodata, druga se prodaje. Moram da se pohvalim. Mikiša je u tome, on to zna. Ja sam tu uskočila, gde ću sa lovom? Bolje da se ulaže u pametne stvari - objasnila je Afrika u emisiji "Ekskluzivno".

Poznato je da je, Mikiša prije veze sa Sandrom bio u vezi sa Slavicom Ćukteraš.

"Da, opšte poznato. Pre mene, kada je Mikiša bio klinac. Samo kad sam otišla iz tog Šapca, sve će da bude dobro! Šalu na stranu, to pitajte njega o tim devojkama, ja ne ulazim toliko u njegovu intimu", poručila je Sandra.

Dosta se spekulisalo o i njegovom odnosu sa Draganom Mitar, kojoj je navodno prošlog ljeta platio završnu operaciju nosa.

"Ne znam, nešto sam načula... Ako je on platio, onda mora da je nos mnogo dobar. On kada plati, kada to uradi, to mora da je mnogo dobro! Očigledno je bilo mnogo loše pre toga, sada je Mikiša to sredio i mora da bude dobro", rekla je pjevačica, pa se dotakla i bivše zadrugarke Dalile Dragojević koja se ljetos baškarila na njegovoj, zapravo - zajedničkoj jahti njega i Sandre.

"Mi sve što imamo, to je zajedničko. Sve te neke leteće moraće da se pomire sa tim. Nemam vremena stvarno da pričam o tim turistima koji dolaze da se slikaju i odlaze kući", kroz osmijeh je odbrusila pjevačica.