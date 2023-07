Sandra Mladenović: Nemam nameru da se razvlačim po tablodima

Prošlogodišnja trećeplasirana takmičarka "Zvezda Granda" Sandra Mladenović polako ali sigurno gradi karijeru i sve više nastupa.

Gostovala je na koncertima mnogih velikih zvezda, a postala je i miljenica publike.

Priča kako se u njenoj kući uvijek slušala narodna muzika, što je nerijetko nailazilo na negodovanje kod njenih vršnjaka.

"Nije bilo lako. Čula sam tada često da muzika koju volim da slušam i pevam, narodna muzika, je seljačka, da nikada neću uspeti sa tim žanrom u svetu muzike. Jako su me pogađali takvi komentari, zamislite nešto da toliko volite, a neko to vređa i osporava. Kada kažem ljubav, za mene je to muzika. I vređa me da neko omalovažava nešto što ja tako doživljavam", rekla je ona jednom prilikom za Grand.

Međutim ostavila je to iza sebe, a nakon takmičenja je objavila prvu pesmu "Devojačke suze" i počela redovno da nastupa.

Njena karijera ide samo uzlaznom putanjom, iako je tek u dvadesetim, ima vrlo zrelo razmišljanje i navodi da nema namjeru da čini skandale i da se njeno ime "razvlači po tabloidima", te još uvijek živi skladno, daleko od ružnih komentara.

"Ne bih volela da se to promeni, neki moj stav je da treba da se pojavljujemo onda kada imamo šta da kažemo i nešto da najavimo, nešto lepo, turneja, pesma, ali da se žargonski rečeno 'razvlačim po tabloidima' bez nekog posebnog razloga ili iz nekih loših razloga, lošim povodom iskreno ne bih volela i daću sve od sebe da do toga ne dođe", kaže Sandra, prenosi Grand.