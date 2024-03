Sandra Silađev ukorila ometače (VIDEO)

Glumica Sandra Silađev na svom Fejsbuk profilu objavila je nekoliko rečenica kojima je željela da skrene pažnju javnosti na drugu medalju posla kojim se bavi.

Silađev, prepoznata po monodramama, primjećuje da se dešava da publika kasni, da ljudi slikaju i da razgovaraju telefonskim putem u toku igranja monodrame.

“Probala sam i da izvedem ljude (koji ometaju predstavu) na scenu, ali to ih ne osvijesti. Čak im bude zabavno. Dešavalo se i da ih sa scene opomenem i zamolim da smanje i ugase telefone. Dešavalo se i da demonstrativno napuste predstavu zbog opomene. Dešavalo se da hoće da se popnu da me zagrle i da nešto kažu. Dešavalo se da ih drugi ljudi u publici opominju”, piše glumica.

Objavila je i snimak molbe za publiku koja se čuje prije svake predstave.

Podsjeća da i na kartama piše da telefoni treba da se isključe.

“U mnogim pozorištima na ulazu pišu pravila ponašanja tokom predstave. U mnogim pozorištima prije predstave se čuju molbe da se telefoni isključe. Monodrame su posebno teške jer zahtijevaju dvočasovnu koncentraciju i komunikaciju glumca direktno sa publikom. Mora da se nađe rješenje za ljude koji ne shvataju da glumac vidi ljude koji trče kroz salu jer kasne, da glumac čuje ljude u publici i vidi upaljene ekrane, bliceve i telefone. Glumac to čuje i to ga ometa. Ometa i publiku koja je platila da dobije (u miru i tišini) kvalitetnu predstavu. Kada glumca ometa nešto iz publike i sale on ne može da pruži svoj maksimum. Glumac nije bioskopsko platno nego živ čovjek koji vidi i čuje. Predstave nisu svirke i koncerti i ne očekuje se da publika skače, đuska, fotografiše, ulazi i izlazi kad hoće, priča i pjeva (osim ako koncept predstave nije takav)”, napominje Sandra.

Napominje i da snimanje predstava nije dozvoljeno zbog kršenja autorskih prava.

“Na stranu to što snimljeni djelovi predstave mogu da budu izvučeni iz konteksta i shvaćeni pogrešno”, zaključila je Sandra Silađev.

