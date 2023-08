Sanja Kužet otvorila dušu o porodici

Sanja Kužet kada se ugase reflektori, posvećena je majka i supruga kojoj je porodica na prvom mjestu.

Voditeljka je ponosna na svoje sinove na koje je prenijela ljubav prema sportu, i dok se stariji sin bavi košarkom, mlađi trenira fudbal i obožava Crvenu zvezdu, te se sa nepunih pet godina odvojio od roditelja i brata, kako bi sa timom išao na kamp u Bugarsku, što je voditeljka svojevremeno teško podnela.

"Moj mlađi sin je opsednut Crvenom zvezdom, trenira fudbal i živi taj fudbal 24 časa dnevno. On je sa nepunih pet godina otišao na kamp od sedam dana sa svojim timom. U Bugarskoj su bili sedam dana. Ja sam to preživela samo zahvaljujući njemu, jer sam mu verovala i verujem mu i danas, da je ta njegova želja ogromna. Nema šta, osluškujem i njega i starijeg sina, moramo to da radimo sa našom decom, moramo mnogo puta da se prilagodimo mi njima, ali smo tu da im usadimo one prave vrednosti koje nose iz kuće, gde god da se nalaze, i da znaju da imaju svoj dom. A dom uopšte nije jednostavno izgraditi, tu treba mnogo vremena, volje, ljubavi", objašnjava ona.

Sanja je otkrila i kako njeni sinovi reaguju na njenu popularnost.

"U principu to su muška deca, tako da oni zaista ne mogu biti fascinirani kada se mama pojavi, oni mene doživljavaju kao svoju mamu i to je meni najnormalnije, oni sa tim žive i rastu, jedino im je neobično kada se vratim sa snimanja, pa me u kućnom izdanju vide sa šminkom i frizurom, eto to umeju da prokomentarišu", objasnila je voditeljka.