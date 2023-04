Sanja Vučić nikad iskrenije o partneru: On to ne voli i ja ga razumem

Barbara Bobak organizovala je promociju nove pjesme u jednom prestoničkom lokalu. Osim medija, okupile su se i brojne poznate ličnosti koje su došle da pruže podršku mladoj pjevačici.

Među prvima se pojavila njena koleginica Sanja Vučič koja nije krila sreću zbog Barbarinog uspjeha. Sanja je i prisutnim medijima otkrila i da li u budućnosti možemo očekivati njen solistički koncert, s obzirom da su neke mlađe koleginice već zakazale Arenu.

"Ja bih volela da to bude neka bliska budućnost naravno, ali još uvek nekako ne razmišljam u tom smeru. Previše je ambiciozno, ali zašto da ne, to je kruna i neki vrunac karijere, tek treba da se ide nekim koracima, lagano", rekla je ona za Grand.

Kako se sve češće u medijima i na događajima pojavljuje sa novim dečkom, novinare je zanimalo i da li se njen izabranik navikao na šou-biznis.

"Nije baš da se svuda pojavljuje, ponekad samo. Nije se navikao na šoubiznis i neće. Možda se nekada i pojavi, ali ne voli da se eksponira na taj način i ja to razumem. On ne želi da se pojavljuje u medijima, a ja to pozdravljam i zahvalna sam mu na tome", zaključila je Sanja za Grand.