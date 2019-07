Sara Džesika Parker otkrila da se slavni glumac ponašao neprikladno

HOLIVUD - Popularna američka glumica Sara Džesika Parker koja se proslavila u TV seriji "Seks i grad" otkrila je na Tvitteru da se jedan "veoma slavni glumac" ponašao prema njoj "neprikladno".

Glumica nije htjela da kaže ni o kome se radi niti gdje se dogodio incident osim da je to bilo nedavno na snimanju nekog filma.

Prije nepune dvije godine u Holivudu se glumica Terena Berk javno požalila na seksualno uznemiravanje na poslu i to je prestala da bude tabu tema u medijima i na društvenim mrežema, gdje je pokrenuta kampanja pod nazivom "Me too" (I ja). To je podstaklo i druge žrtve da iznesu u javnost neprikladno ponašanje nekih moćnih ljudi u filmskoj industriji.

Sara Džesika Parker je najnovija poznata ličnost koja se javno požalila na ružno ponašanje kolege za koga je samo rekla da je "veoma poznati glumac".

Ona je tokom proteklog vikenda ispričala da se obratila svom agentu i iznijela mu slučaj, a da je on poslao upozorenja kompaniji da će glumica napustiti snimanje ako se takvo ponašanje ponovi jer to joj dozvoljava ugovor.

Parker nije navela ni o kom se filmu radi niti ko ga snima, pa ni ime kolege čije ponašanje prema njoj je bilo neprikladno, ali je ispričala da se njegovo ponašnje promijenilo čim je saznao da se javno požalila. Ona je priznala da je ranije trpjela neprimerene komentare na svoj račun otpisujući to kao nebitno, ali da je odlučila da o tome javno govori nakon što se za to opredijelile i njene brojne koleginice.