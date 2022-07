Sara Jo: Odlazak kod psihologa doživela sam kao znak slabosti

Srpska pjevačica Sara Jovanović nedavno je pričala o mentalnom zdravlju, ali i sopstvenim poteškoćama na koje je nailazila tokom svoje karijere.

Ona je za novi broj časopisa "Lepota i zdravlje" iskreno priznala da je svojevremeno potražila i stručnu pomoć kako bi prevazišla unutrašnje probleme.

Veliku podršku, priča Jovanovićeva za pomenuti časops, imala je od prijatelja koji su joj pomogli da prevaziće strahove.

"Sve češće se priča o mentalnom zdravlju, ali se, takođe, često to predstavlja na potpuno pogrešan način, zastrašujuće i apstraktno. Iako sam dosta čitala o ovoj temi, i ja sam pred sam odlazak kod psihologa (svesno ili nesvesno) doživela to kao znak slabosti. Iz ove tačke gledišta shvatam da je to zapravo pokazatelj unutrašnje snage, želje i volje da se trgnete, da ne životarite i da se suočite sa raznim izazovima i preprekama", istakla je ona.