Sara Jo otkrila zašto nije podržala Milicu Pavlović

Mlada pjevačica Sara Jovanović gostovala je u emisiji "Amidži šou", zajedno sa kolegama pevačima Albinom, Sajferom i pjevačicama Mimi Mercedes i Ksenijom Knežević.

Voditelj Ognjen Amidžić je ovom prilikom pokrenuo rubriku "Pitanja sa instagrama", pa je prvu rundu pitanja pročitao upravo Sari Jo.

"Javno si podržala albume Tee Tairović i Aleksandre Prijović, zašto nisi podržala Milicu Pavlović?", pročitao je pitanje Amidžić, a Sara je bila vidno iznenađena.

"Albino, hoćemo zajedno?", našalila se Sara, na konto toga što Albino i Pavlovićeva nisu u dobrim odnosima, a onda je odgovorila...

"Sviđa mi se što smo na početku, a već se zahuktava. Pre svega, Milica i ja se ne poznajemo. Ja mnogo volim koleginice koje su vredne, koje rade na sebi, koje ulažu, ona je definitivno to. Ali još više volim koleginice koje sve to rade, a ne žale se i nisu žrtve konstantno, nego samo rade i imaju fokus i to je to. Bez preterane drame, više je to neki moj senzibilitet", rekla je Jovanovićeva, piše Telegraf.

Inače, u istoj emisiji i Albino je otkrio u kakvom je sada odnosu sa Pavlovićevom.

"Nismo se posvađali, samo se nismo poklopili da nastavimo dalju saradnju. Poštujem sve to što Milica radi, ona je profesionalac. Ona bi možda malo više mogla da poštuje to što ja radim i to što drugi ljudi rade i to je to", rekao je kratko Albino.