Šarliz Teron: Majka je ubila mog oca nakon što je pucao na nas dvije

Holivudska glumica Šarliz Teron (44) otkrila je da je nije sramota da priča o trenutku kada joj je majka Gerda ubila oca Čarlsa u samoodbrani. Ona je imala 15 godina kada je pijani otac pucao u vrata sobe u kojoj se skrivala sa mamom.

Teron je odrasla na farmi nedaleko od Johanesburga u Južnoj Africi s porodicom. Oca Čarlsa opisuje kao "bolesnog čovjeka" i otkriva da je život s alkoholičarem prilično bezizlazna situacija.

"Ta svakodnevna nepredvidljivost života sa zavisnikom je ono što ostaje u vama i postaje na neki način dio vas za cijeli život, a ne samo taj jedan događaj koji se završio u jednoj večeri. Moj otac je tad bio toliko pijan da je čudo kako je uopšte stajao na nogama kad je u kuću ušao s pištoljem", objasnila je glumica, prenosi "Telegraf.rs".

Dodala je da su se majka i ona sakrile u njenu spavaću sobu i naslonile se na vrata, jer je otac pokušavao da provali.

"Zato smo obje iznutra leđima držale vrata da ih ne gurne. Tad se odmaknuo i samo pucao u vrata tri puta. Nijedan od tih metaka nas nije pogodio, što je pravo čudo. A onda je mama u samoodbrani stala na kraj tome", ispričala je glumica.

Nasilje koje je doživjela u porodici, smatra, nešto je što se dogodilo mnogima.

"Nije me sramota da pričam o tome, jer zaista vjerujem da što više pričamo o tim stvarima, to više shvatamo kako nismo sami u svemu tome. Za mene, to je uvijek bila borba s činjenicom da sam odrasla uz zavisnika i kakve je to posljedice ostavilo na mene", istakla je.

Oskarom nagrađena glumica prisjetila se trenutka i kada ju je jedan reditelj neprimjereno pipkao kad ju je pozvao na audiciju u svoj dom. Priznala je da mu se izvinila prije nego što je otišla, zbog čega je kasnije bila jako ljuta na samu sebe.

"Jako sam sebe krivila što nisam izgovorila prave riječi, što mu nisam rekla da se gubi, što nisam napravila ništa od onoga što zamišljamo da ćemo u takvoj situaciji učiniti", priznala je.

Gotovo istom tematikom bavi se novi film "Bombshell". U njemu igra TV voditeljku, jednu od zaposlenih na američkoj televiziji, koja s kolegama optuži jednog od direktora za seksualno uznemiravanje.

"Ne radi se uvijek o fizičkom napastovanju, ne radi se uvijek o silovanju. Mnoge žene imaju psihološke posljedice zbog neprimjerene komunikacije, dodira ili prijetnji da će izgubiti posao. Sve su to stvari s kojima sam se i ja susrela u karijeri", zaključila je Šarliz Teron.