Šarliz Teron bila zvijezda revije modne kuće Dior (FOTO)

Južnoafrička glumica Šarliz Teron imala je sjajan autfit na reviji modne kuće Dior, te je ujedno bila jedna od najvećih zvijezda događaja.

Teronova je izgledala prelijepo kada se pojavila na reviji modne kuće Dior na Nedjelji mode u Parizu.

Čini se da nema značajinijeg događaja za modu od Nedjelje mode u Parizu, a reviju legendarne modne kuće uveličala je poznata glumica.

Iconic Jisoo & Charlize Theron for Dior Fall-Winter 23/24 by Maria Grazia Chiuri in Paris @dior#fubiz #pfwdior #Dior #Jisoo #charlizetheron pic.twitter.com/t9RkcDIdVY