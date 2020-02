Šarliz Teron objavila selfi sa dodjele Oskara, obožavaoci oduševljeni

Glumica Šarliz Teron objavila je selfi sa dodjele Oskara koji je postao apsolutni hit i za samo nekoliko sati skupio pola miliona lajkova zbog mnoštva holivudskih zvijezda koje su na njemu.

"Dobro društvo", napisala je glumica uz selfi s kolegama poput Toma Henksa, Salme Hajek, Redžine King, Remija Maleka... U pozadini su obožavatelji uočili još neke zvijezde poput Kijanua Rivsa, Kventina Tarantina i Reja Romana...

"Vidim Kijanua u pozadini", "Gledajte Tarantinov izraz lica", "Ja sam Kijanu u pozadini", "Ona dvojica u pozadini su sve", "Kako dobar selfi, ovo mi ide na desktop za inspiraciju", pisali su oduševljeni fanovi.

A post shared by Charlize Theron (@charlizeafrica) on Feb 11, 2020 at 1:49pm PST

Šarliz je ovim selfijem pokušala da ponovi onaj iz 2014. godine koji je na dodeli Oskara snimila Elen Dedženeris. Ona je na jednom mjestu okupila Meril Strip, Dženifer Lorens, Bredlija Kupera, Andželinu Džoli, Džerada Leta, Lupitu Njongo, Breda Pita i Kevina Spejsija i to objavila na Twitteru, prenosi B92.

Ta fotografija je za kratko vrijeme postala ne samo viralni hit, već i objava sa najvećim brojem retvitova u istoriji te društvene mreže premašivši dotadašnji rekord koji je držao Barak Obama. Twitter je zbog popularnosti objave nakratko prestao da radi, a Akademija je naknadno preuzela krivicu za rušenje mreže.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap