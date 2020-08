Šarliz Teron podijelila snimak kako brije glavu

Šarliz Teron je podijelila na svom Twitter nalogu snimak u kom mašinicom brije glavu.

Glumica je poijdelila snimak od prije nekoliko godina, kada se pripremala za ulogu Furiose u filmu "Mad Max: Fury Road".

Organizacija ove glumice "Charlize Theron Africa Outreach Project: CTAOP" organizovala je prikazivanje legendarnog filma iz 2015. godine u Los Anđelesu u sklopu jednog drajv-in bioskopa, i to je inspirisalo ovu 44-godišnjakinju da podijeli snimke svoje transformacije za ulogu.

"U čast našeg @CTAOP prikazivanja "Mad Max: Fury Road" večeras, vraćam se na ovu tačku bez povratka kada sam postala Furiosa", napisala je Teron na Twitteru uz snimak.

In honor of our @CTAOP drive-in screening of #MadMaxFuryRoad tonight, throwing it back to the point of no return with creating Furiosa. A huge thank you to @TheGroveLA and @ChadHudsonEvent for making tonight happen! So excited to see this movie on the big screen again pic.twitter.com/tIZzRw64Gv