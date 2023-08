Saša Kovačević o greškama iz prošlosti: Trudiću se da one ozbiljne ne ponavljam

Godinama unazad Saša Kovačević važi za najpoželjnijeg muškarca iz svijeta estrade, a osim fizičkog izgleda koji je doveo do savršenstva, pjeva tvrdi da je to za zadužen i mladalački duh koji ga je oduvijek krasio.

"Uvek se osećam mladim i nadam se da ću se uvek tako osećati", rekao je Saša ne krijući da je srećan zbog svojih godina koje su mu donijele iskustvo.

"Imam grešaka u životu kao i svi. Trudim se da ne ponavljam one koje su bile ozbiljnije. Da sam mlad, možda bih i otkrio koje su to greške bile. Moji roditelji su bili strogi, ali su dobar posao obavili što se tiče vaspitanja. Držaću se toga i kad moja deca budu u pitanju", priznao je sa osmijehom za Blic.

Podsjetimo, Saša Kovačević nedavno je imao zdravstvenih problema zbog čega je neko vrijeme proveo u bolnici, ali kako kaže sada se, konačno, osjeća odlično.

"Smršao sam sigurno jedno 5 kilograma, ali dobro, bitno je kako se čovek oseća, a ja se sada osećam veoma dobro. Smatram da mi se povratila snaga i zbog toga smo nastavili da radimo koncerte i imamo nastupe. Definitivno ne bih nastupao da se osećam loše. Period kakav je bio je prošao, tako da se ne vraćam na te stvari koje nisu bile baš sjajne, već uvek gledam u budućnost. Ne znam šta je to bilo, izgleda da se nagomilalo svačega s obzirom na to da živimo nekim bržim tempom i bržim životom. U nekom trenutku se verovatno zadesi neka vrsta stresa što je dodatni okidač i to je to", objasnio je Kovačević.

(GrandTV)