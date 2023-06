Saša Kovačević otkrio detalje o bolesti sa kojom se borio

Pop pjevač Saša Kovačević pojavio se sinoć, 29. juna, na koncertu kolege iz Grčke Nikosa Vertisa na Tašmajdanu.

Saša je stigao u pratnji svoje partnerke Zorane koja mu je sve vrijeme bila velika podrška i nisu skidali osmijeh s lica.

Kovačević je tom prilikom, a ujedno i prvi put, budući da mu je ovo prvo javno pojavljivanje nakon bolesti i hospitalizacije, progovorio o istoj i otkrio nove detalje.

"Neki virus je, u stvari, prošao kroz mene i veliki pad imuniteta. Trombociti i leukociti su bili ispod svake granice, pa sam tu morao da radim spinalnu punkciju koštane srži i svašta nešto što nije bilo ni prijatno. Bogu hvala sve je okej, proletelo je nešto, verovatno u nekom trenutku kad sam bio pod većim stresom i umorniji. Desetak danas sam bio na intenzivnoj nezi. Ovom prilikom bih da se zahvalim svim doktorima, tehničarima i medicinskim sestrama sa Kliničkog centra jer su stvarno bili divni prema meni", iskren je bio Saša.

Pjevač je prokomentarisao i nedavne incidente na muzičkom festivalu Music week, kada je publika flašama, čašama i nakitom, gađala pojedine izvođače.

"Iskren da budem, nisam propratio budući da sam prošao kroz poprilično težak period. Ne znam šta reći, obzirom da se muzika koja se danas propagira šalje neku drugačije, da ne kažem pogrešnu poruku omladini, mislim da nismo na dobrom putu što se toga tiče. Razumem i drugačiji pravac i trendove, i ranije se to pevalo, ali nekako kada imate izvođače kada pevaju o istim stvarima, mora to da se ispolji u vidu bilo kakvog nasilja. Ne znam kako bih se ja osećao, ali svakako nije lepo slati takvu poruku", rekao je Kovačević.

Podsjetimo, Saša je dobio virus zbog kojeg je čak dva puta bio hospitalizovan.

- Nije istina ovo što se piše i nagađa o njegovom stanju, da navodno ne vodi računa o sebi, da preteruje sa korigovanom ishranom i slično. To su gluposti. Saša je "pokupio" virus koji se na njega baš teško odrazio - priča naš izvor blizak pop zvezdi.

"Imao je lošu krvnu sliku zbog čega su se lekari zabrinuli i odlučili su da ga ostave na daljim ispitivanjima kako bi utvrdili uzrok. Dva puta je zbog toga bio primljen u bolnicu, više od 10 dana bio je na intenzivnoj nezi. Kada se krvna slika poboljšala pušten je na kućno lečenje. Sada su svi rezultati u redu", rečeno nam je i zvanično iz Sašinog PR tima.

Kako objašnjava, Saša je sada dobro, čemu svjedoči i činjenica da je otputovao van zemlje kako bi snimao nove spotove.

"Taj snimak koji je objavio je iz Bakua. Saša je sa timom otputovao u Azerbejdžan, gde radi na novim projektima. Uskoro će publiku obradovati novim, sjajnim stvarima, kao i uvek", zaključio je naš sagovornik.

Nikos Vertis je inače najavio Sašu Kovačevića kao specijalnog gosta, koji je prepjevao jedan od najvećih Vertisovih hitova – numeru „"Thelo Na Me Nioseis".

Ovo će biti prvi put da će domaća publika na istoj bini čuti originalnu verziju pomenute numere, ali i njenu obradu, popularnu "Živim da te volim" koja je obilježila Kovačevićevu karijeru. "Saša Kovačević je veoma ozbiljan muzičar, i on tretira pesmu 'Thelo Na Me Nioseis' savršeno", rekao je Nikos za Telegraf kada je upitan da li mu smeta činjenica da su mnogi izvođači prepjevali njegove pesme. On je za domaće medije otkrio da Sašu još uvijek nije upoznao, te da se raduje susretu sa srpskom pop zvezdom.