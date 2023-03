Saša Kovačević otkrio zašto je djevojka propustila njegov nastup

Pop zvijezda Saša Kovačević govorio je o poslovnim planovima i poduhvatima, ali i o velikoj ljubavi sa svojom izabranicom Zoranom Tasovac.

"Ja se trudim da uživam od ponedeljka do srede. Trudim se da uživam s porodicom i odmaram kad god ne radim. Sve u proteklih nekoliko godina unazad bilo je malo stagnacija. Sada mi prija da se vratim u svoju traku... Zaista je nezahvalno. Nezahvalno je naći dobru lokaciju i scenario i sve upakovati u dobar paket. Imam pesama za album, ali želim da osetim puls publike. Uvek je bilo bolje. Sve su mi singlovi i bolja je promocija kad za pesmu napraviš film. Kad bih za 10 numera morao tako, morao bih da se zajmim. Nikad nisam o ciframa govorio. Kad vidiš materijal ispred sebe znaš otprilike koliko šta košta. Perfekcionista sam o kroz skoro 20 godina sam naučio da znam šta valja", kazao je on.

Otkrio je zbog čega Zorana ovog nedjeljnog popodneva nije mogla da dođe sa njim na njegov nastup u jednom beogradskom šoping centru.

"Jako mi je žao što mi se žena jutros ukočila. Imala je jutros problem s vratom, pa je ostala kod kuće. Daleko bilo, nismo raskinuli. Sve je to isto, bitno je da postoji neka zajednica i emocija i da papir ništa ne menja. Ja se već šest godina osećam kao da se vozim na tom ludom kamenu. Nikad ne znaš šta nosi dan, a šta noć, ali ja mislim da sam svog saputnika našao. Ne mogu reći da sam to znao od prvog dana, ali od nekog trećeg, četvrtog meseca. Kad postaneš bolji čovek pored nekoga, onda je to definitivno to. Ovo mi je prva veza da nema nekih nesuglasica. To su neke sitnice. Ona bira fotografiju koja je najbolja za mreže i nema problem sa tim. Ja mislim da ne bih ni mesec dana izdržao s nekim ko se bavi šoubiznisom", poručio je pjevač i otkrio da li bi ikad odustao od muzike.

"Od muzike ne bih nikad odustao. Ovo je moj poziv i nešto što zaista volim odmalena. Sve se gleda s pozitivnog aspekta i to je najbitnije. Kad je porodica tu smatram da je to stub i osnov svega", kazao je on za Pink.